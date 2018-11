Ungheria, un bolide spettacolare illumina il cielo: visibile anche in Austria [FOTO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un’enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo dell’Ungheria oggi, suscitando scalpore. La meteora è sfrecciata nel cielo, lasciando una luminosissima e vistosissima scia verde, come potrete vedere dalle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo.

I più fantasiosi potrebbero pensare ad un’invasione aliena, ad un missile o ad un potentissimo raggio laser, considerate le grandi dimensioni della scia luminosa e il periodo abbastanza lungo per il quale è stata visibile. La stazione meteorologica ungherese parla, infatti, di 10 secondi. In questi 10 secondi le telecamere sono riuscite a riprendere la splendida meteora illuminare tutto il paesaggio. Secondo quanto riportato la meteora è stata osservata fino in Austria.

Una palla di fuoco è una meteora con luminosità pari o superiore a magnitudo -5, cioè la luminosità di Venere. Le meteore che, dopo essere entrate nell’atmosfera, riescono a superarla e a diventare quindi visibili, raggiungono l’atmosfera a velocità supersoniche. La formazione di una palla di fuoco di solito richiede un materiale solido di 1cm o più. In rari casi tale meteorite può raggiungere la superficie dopo il bagliore nell’atmosfera.