Avvistato meteorite nei cieli di Sardegna, Spagna, Francia e Algeria: le spettacolari immagini [FOTO e VIDEO]

A una settimana dalla notte di San Lorenzo, gli astri tornano a far sognare i più romantici: una scia luminosa ha illuminato il cielo di Sardegna, Spagna, Francia e Algeria. Un meteorite ha attraversato il cielo, schiantandosi probabilmente in mare. Si è trattato di un meteorite metallico del peso di un chilo che il contatto con l’atmosfera ha reso incandescente e luminosissimo.

La scia tracciata dall’oggetto giunto dallo spazio è stata vista ieri sera, tra le 22.30 e le 22.45. Numerose le segnalazioni dalla Sardegna, ma anche da Spagna, Francia e Algeria. Probabilmente il meteorite è caduto in mare tra l’isola e le Baleari. Moltissimi i messaggi sui social e le segnalazioni arrivate anche ai vigili del fuoco.

L’astrofisico Manuel Floris spiega: “Dovrebbe trattarsi di un frammento metallico abbastanza piccolo. Non è facile conoscere le sue dimensioni precise ma è probabile che non pesasse più di un chilo. Se, come risulta dai racconti fatti sui social network, è stato notato anche a Barcellona, è molto probabile che sia caduto in un tratto tra il mar di Sardegna e le isole Baleari”.

