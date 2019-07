Migliaia di polli morti di caldo nel Regno Unito nella giornata più bollente di sempre con quasi +39°C [FOTO]

Immagini spiacevoli mostrano migliaia di polli morti, uccisi dal troppo caldo, in un allevamento di pollame nel giorno più caldo di sempre nel Regno Unito. Gli animali sono uccisi dal caldo che ha sfiorato i +39°C giovedì 25 luglio nell’allevamento Moy Park di Newton on Trent, nel Lincolnshire. Secondo quanto riportato, gli operai hanno dovuto rimuovere le povere bestie tramite l’uso di carriole dopo che i loro corpi erano stati ammassati all’esterno, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

L’azienda che si occupa dell’allevamento fornisce carne di pollo ai colossi della distribuzione come Sainsbury’s e Tesco. Moy Park ha ricevuto la certificazione di gestione ambientale lo scorso settembre. Un operaio ha detto a The Lincolnite che lo staff ha impiegato diversi giorni per raccogliere gli animali morti dai capannoni dell’allevamento. “Abbiamo cercato di fare di tutto ma non c’era molto che potessimo fare. Il meteo pazzo ha fatto loro questo. Per favore, non trasformatelo in qualcosa di negativo. È stato davvero difficile trasportare questi animali fuori dall’allevamento negli ultimi due giorni. Gli attivisti degli animali non credono che ci preoccupiamo di loro, ma lo facciamo davvero”, ha aggiunto.

Infatti, Mike Bushby, furioso attivista per i diritti degli animali, ha scritto online: “Questi polli (migliaia di loro) sono morti durante l’ondata di caldo. Riuscite ad immaginare quanto abbiano sofferto?”. Una portavoce del British Poultry Council ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun caso precedente di morie di massa causate dal meteo estremo.

Moy Park tratta oltre 280 milioni di polli all’anno, secondo quanto riportato. Un portavoce dell’allevamento ha dichiarato a The Independent: “Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per monitorare la situazione e implementare procedure per aiutare a proteggere i nostri polli dal caldo estremo”. Il portavoce non ha specificato quanti polli siano effettivamente morti per il caldo e se qualcuno sia sopravvissuto. Il Met Office ha riportato che a Cambridge, 90 minuti in auto dall’allevamento di Lincolnshire, sono stati registrati +38,7°C giovedì 25 luglio, infrangendo il record di caldo di tutti tempi nel Regno Unito.