Milano, incendio a San Donato: muore vigile del fuoco

Un vigile del fuoco è morto nella notte, nel corso di uno spegnimento di un incendio a San Donato Milanese, nell’hinterland di Milano.

Nella serata di ieri un rogo è divampato presso la ditta Rykem, specializzata in vendita di detersivi e prodotti professionali per la pulizia.

Nel corso delle operazioni di spegnimento, alle 22 circa, il tetto della struttura è crollato e uno dei vigili del fuoco intervenuti è rimasto schiacciato, decedendo poco dopo.

Sul posto sono ancora presenti 10 squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio: i pompieri hanno lavorato per tutta la notte e resteranno alla Rykem almeno per tutta la mattinata mentre i carabinieri della compagna di San Donato Milanese sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.