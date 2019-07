Missione spaziale Apollo 11, 50 anni fa il primo sbarco sulla luna: eccola in tutta la sua bellezza [GALLERY]

Oggi ricorre il 50° anniversario della missione Apollo 11 che fece la storia nel campo dell’esplorazione spaziale. Il 20 luglio del 1969, l’uomo mise per la prima volta su un mondo diverso dalla Terra: quel mondo era la luna. Da allora, la NASA portò 12 astronauti sulla superficie lunare, cambiando per sempre il modo di guardare al nostro satellite. La Terra e la luna hanno condiviso una storia comune per 4.500 milioni di anni. Conoscere la luna più a fondo aiuterà gli scienziati a comprendere meglio la nostra casa. La SMART-1 è stata la prima Small Mission for Advanced Research in Technology dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed è stata la prima missione dell’agenzia europea sulla luna.

Questa missione ci ha regalato splendide foto del nostro unico satellite naturale, che abbiamo raccolto nella gallery scorrevole in alto a corredo proprio per rendere omaggio alla grandiosa impresa dell’Apollo, mostrando la luna in tutta la sua spettacolarità, con la sua superficie disseminata di crateri e la bellezza della sua desolazione. Inoltre, la missione ha prodotto risultati di notevole importanza per le missioni successive. Il suo principale obiettivo è stato dimostrare la Solar Electric Primary Propulsion (SEPP) per future missioni, come quella di Bepi-Colombo, e testare nuove tecnologie per veicoli spaziali e strumenti.

Il veicolo SMART-1 dal peso di 365kg è stato lanciato il 27 settembre 2003, come passeggero del razzo Ariane-5. Il 15 marzo del 2005, il veicolo ha poi raggiunto un’orbita lunare per un periodo di 6 mesi, con l’estensione di un anno fino al 3 settembre 2006 quando, in una manovra pianificata, è andato a schiantarsi sulla regione Lacus Excellentiae. Le indagini scientifiche di SMART-1 hanno incluso lo studio dei processi geofisici (come vulcanismo, tettonica, crateri, erosione, meteo spaziale, processi polari), della composizione chimica della luna e studi ad alta risoluzione in preparazione per i passi futuri dell’esplorazione lunare. I dati raccolti dalla missione aiuteranno a dare risposta alle domande sull’origine della luna e alla ricerca del ghiaccio nei crateri del polo sud della luna.