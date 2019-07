Morro d’Alba entra nel club dei borghi più belli d’Italia: il piccolo Comune marchigiano tra i 300 top nazionali [GALLERY]

Morro d’Alba, piccolo comune marchigiano, è ufficialmente uno dei borghi più belli d’Italia, club che conta circa 300 borghi di cui 12 nelle Marche. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, a solo un anno dalla richiesta di avvio della procedura; nei giorni scorsi si è svolta la perizia e la valutazione positiva da parte del Consiglio Direttivo. Il Club de I Borghi più belli d’Italia è nato nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti.

“L’intensa politica di valorizzazione turistica intrapresa subito dopo le elezioni dalla nuova amministrazione, dopo solo 13 mesi ha portato a casa un risultato lusinghiero che ci aspettiamo possa costituire un volano nella promozione del nostro borgo“, si legge in una nota stampa del Comune. “Ringraziamo tutti coloro che in questi mesi hanno collaborato per la cura del territorio, l’organizzazione dei servizi e degli eventi in modo da consentire al comune di raggiungere uno standard elevato ed ottenere coì’ la certificazione. Consideriamo questo risultato un punto di partenza e non di arrivo, per tutta la nostra Comunità, per perseguire obiettivi ambiziosi ma raggiungibili“.