Morto lo chef Anthony Bourdain, si è suicidato

Lo chef di fama internazionale, Anthony Bourdain, si è suicidato: lo riferisce la CNN, per cui conduceva una trasmissione. Aveva 61 anni.

Bourdain si trovava in Francia per lavorare a una nuova puntata della serie “Parts Unknown” e il suo amico Eric Ripert, chef francese, lo ha trovato stamane senza vita nella sua stanza d’albergo.

“E’ con estrema tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain. Il suo amore per le grandi avventure, nuovi amici buon cibo e vino e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci manchera’ moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la figlia e la famiglia in questo momento incredibilmente difficile“, scrive in una nota la CNN dove la star-chef conduceva un programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo (in onda anche in Italia con il titolo “Cucine segrete”).