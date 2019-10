E’ morto Giorgio Squinzi: addio al titolare di Mapei e proprietario del Sassuolo

E’ morto nel tardo pomeriggio di oggi a Milano Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria tra 2012 e 2016, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da tempo. Nato nel 1943 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, era il proprietario del Sassuolo, che oggi milita in serie A. I familiari renderanno noto domani mattina i dettagli delle esquie. Squinzi è deceduto all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo. Lascia la moglie Adriana Spazzoli e i figli Marco e Veronica, da tempo già impegnati nella Mapei.

Laureatosi nel 1969 in chimica industriale all’università Statale di Milano, nel 2002, aveva ricevuto la laurea ad honorem in ingegneria chimica dal Politecnico di Milano. Prima di diventare Presidente di Confindustria, era stato anche vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione, presidente di Federchimica e vicepresidente di Assolombarda. Appassionato di ciclismo (il padre era stato un professionista di questo sport), la sua azienda ha sponsorizzato per dieci anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step.

“Giorgio Squinzi non c’è più. L’Italia e l’Europa perdono un grande imprenditore,un visionario che ha esportato nel mondo il nostro saper fare. Ho condiviso con lui tante battaglie per difendere l’industria.Ciao Giorgio,ci mancherai!Riposa in pace fra le braccia del Signore“. Lo scrive su twitter il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani.