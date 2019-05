Morto Niki Lauda: addio alla leggenda della Formula Uno

Addio a Niki Lauda, pilota austriaco e leggenda della Formula Uno, morto all’età di 70 anni.

“Si è spento serenamente” lunedì, ha riferito la sua famiglia. “I suoi risultati impareggiabili, come atleta e imprenditore, non saranno mai dimenticati, il suo infaticabile gusto per l’azione, la sua forza e il suo coraggio rimarranno un modello e uno esempio per tutti noi“, si legge in un comunicato.

Ha vinto in carriera tre titoli mondiali di Formula Uno: due con la Ferrari, nel 1975 e nel 1977, e uno con la McLaren nel 1984. Nel 1976 è rimasto vittima di un incidente durante il Gran Premio di Germania, riportando gravi ustioni al volto. Al termine della carriera da pilota, ha fondato una compagnia aerea (la Lauda Air), ed è diventato presidente non esecutivo del team Mercedes di Formula Uno. Circa 9 mesi fa ha va subito un trapianto di polmone.

La Ferrari ha espresso la sua “profonda tristezza” per la scomparsa di Niki Lauda: “Oggi è un giorno triste per la F1“, ha twittato la scuderia, “la grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell’amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki“.

“Tutti alla McLaren sono profondamente addolorati nell’apprendere che il nostro amico, collega e campione del mondo 1984 di formula 1, Niki Lauda, è morto. Niki sarà per sempre nei nostri cuori e custodito nella nostra storia“: lo ha scritto la casa automobilistica in un post su Facebook.