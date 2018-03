E’ morto Stephen Hawking, ha spiato l’universo e rivelato i suoi segreti: ecco la sua vita in 10 date

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Morto Stephen Hawking: si è spento all’età di 76 anni l’astrofisico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, lo ha annunciato l’Università di Cambridge.

La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran parte della sua esistenza, non gli ha impedito di lavorare come docente e di svolgere i suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia.

E’ morto nella sua casa a Cambridge nelle prime ore della mattina.

Il suo quoziente d’intelligenza era 160 o 165, lo stesso di Albert Einstein e Isaac Newton: era i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologica quantistica e sull’origine dell’universo. Vincolato all’immobilità dagli anni ottanta a causa di una malattia del motoneurone, diagnosticatagli già nel 1963 (una forma a lenta progressione di sclerosi laterale amiotrofica) Hawking era limitato a comunicare con un sintetizzatore vocale: in un corpo distorto dalla malattia risiedeva una mente estremamente brillante, affascinata dall’essenza dell’Universo, dal suo processo di formazione e dal modo in cui poteva finire.

Per due volte ha rischiato di morire: nel 1985 e nel 2009, per due gravi forme di polmonite.

“Il mio obiettivo è semplice“, ha detto un giorno. “È la comprensione totale dell’Universo“, “capire perché è così com’è e perché esiste“. Il suo lavoro sulla cosmologia quantistica e sulla funzione d’onda dell’universo, secondo alcuni, è la ragione del ritrovato interesse per questa teoria. Ha fornito la prova matematica del teorema dell’essenzialità (No-Hair Theorem) di John Archibald Wheeler, cioè che i buchi neri sono caratterizzati solamente da tre proprietà: la massa, il momento angolare e la carica elettrica. Ha inoltre proposto le quattro leggi della termodinamica dei buchi neri, in analogia con la termodinamica classica, in modo da non violare specialmente il secondo principio della termodinamica. Nel 1974 dimostrò che, dal punto di vista termodinamico, i buchi neri sono corpi neri e sono descritti dalle leggi della termodinamica: posseggono cioè una temperatura e un’entropia definite dal loro campo gravitazionale e dalla loro superficie.

