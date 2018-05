Mousse al Lampone e Aceto Balsamico tradizionale di Modena Dop Gelso!

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un dolce al cucchiaio molto semplice, ma d’effetto: Mousse al lampone e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extra Vecchio, invecchiato oltre 25 anni in barili di Gelso. Ancora una volta non è la complessità della ricetta, ma la qualità delle materie prime a fare la differenza: Lamponi freschi e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Ingredienti:

200 g Lamponi

1 Limone

100 g Panna Fresca Liquida

40 g Zucchero

2 g Colla Di Pesce

q.b. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extra Vecchio Gelso Acetaia del Cristo

q.b. Biscotti

Preparazione

Tenere da parte alcuni lamponi per la decorazione finale e mettere i restanti nel bicchiere di un mixer. Frullare fino ad ottenere una purea liscia e setacciarla per eliminare i semini dei lamponi. Contemporaneamente, ammollare la colla di pesce in acqua fredda per reidratarla. Scaldare la purea di lamponi con lo zucchero e un cucchiaio di succo di limone. Raggiunto il primo bollore, spegnere il fuoco e sciogliere la colla di pesce nella purea calda. Utilizzare delle fruste ben fredde e procedere a semi-montare la panna, senza arrivare ad ottenere un composto sodo e stabile, bensì piuttosto lucido e semi montato. Una volta che la purea di lamponi si sarà intiepidita, unire la panna con movimenti delicati dal basso verso l’alto, aiutandosi con una spatola. Riempire gli stampini con la sac à poche o con un cucchiaio e lasciare riposare la mousse in freezer per 6-8 ore. Infine, disporre ogni mousse al centro di un piattino e lasciarle in frigorifero fino al momento del servizio. Completate il dessert con generoso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extra Vecchio Gelso, dei lamponi freschi e biscotti sbriciolati.

Il tocco speciale …

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DOP EXTRA VECCHIO GELSO

Prelibatissimo aceto invecchiato oltre 25 anni in vaselli di Gelso. Presenta contrasti agrodolci tipici della mora a bacca bianca uniti alle caratteristiche tipiche e alla consistenza di un Balsamico Extra Vecchio.

La confezione cofanetto con tappo dosatore in vetro soffiato e cucchiaino in ceramica per l’assaggio è disponibile sul sito.