Viaggi e Turismo: grande festa a Genova per il varo di MSC Seaview [FOTO e VIDEO]

1 /97 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MSC Seaview, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, verrà battezzata oggi a Genova nel corso di un evento di gala internazionale al quale parteciperanno la madrina Sophia Loren, numerosi rappresentanti delle Istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema, agenti di viaggio partner di MSC Crociere e l’armatore Gianluigi Aponte, insieme alle famiglie Aponte e Aponte-Vago, al top management della compagnia e del Gruppo MSC.

La cerimonia di battesimo sarà presentata da Michelle Hunziker, che darà il benvenuto a Zucchero Fornaciari, padre del blues italiano. Lorella Cuccarini introdurrà invece un momento davvero speciale presentando le giovani voci del Piccolo Coro Dell’Antoniano, che si esibiranno in qualità di ambasciatori dell’UNICEF.

Sul palco anche il giovane talento Matteo Bocelli, figlio del celebre cantante che a dicembre scorso si è esibito a Miami alla cerimonia di battesimo di MSC Seaside, la nave gemella di MSC Seaview. Matteo Bocelli canterà durante la Parata degli Ufficiali, in onore degli uomini dell’equipaggio per ringraziarli per il loro impegno a bordo.

La madrina Sophia Loren, ormai parte della famiglia di MSC Crociere, concluderà la cerimonia con il momento tradizionale del taglio del nastro che porta la bottiglia di champagne a infrangersi contro lo scafo, battezzando così la 15esima nave della compagnia, come accaduto per tutte le navi precedenti.

Alla serata di gala, che si concluderà con un grande spettacolo di fuochi d’artificio, parteciperà Ramon Freixa, chef stellato spagnolo che ha esteso la sua partnership con MSC Crociere per aprire il suo primo ristorante a bordo di una nave da crociera. Lo chef pan-asiatico Roy Yamaguchi assisterà invece al secondo battesimo di una nave MSC Crociere insieme ad altre star come il modello e attore spagnolo Jon Kortajarena, la presentatrice e attrice brasiliana Giovanna Ewbank e la francese Ariane Brodier.

“Genova e la Liguria sono orgogliose di ospitare il varo di questa nuova, imponente ammiraglia della flotta MSC – ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Il settore delle crociere è sempre più importante per la nostra regione, è uno dei fattori che meglio contribuiscono a veicolare nel mondo l’immagine della Liguria che vogliamo: una Liguria che schiude i suoi tesori di natura e cultura a tutti, ma in primo luogo a chi arriva dal mare, perché il mare è da sempre la migliore porta di accesso a questo territorio e la sua più grande ricchezza. L’attenzione che una compagnia di primaria importanza come MSC riserva a Genova è la conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta e uno stimolo a continuare per migliorare sempre di più la qualità dell’accoglienza in tutti i suoi aspetti”.

Il Sindaco di Genova Marco Bucci, ha sottolineato: “E’ un onore per Genova celebrare il varo della nuova MSC Seaview. Alla compagnia vanno i nostri complimenti per questo ulteriore splendido risultato raggiunto. MSC ha nella nostra città la sua sede operativa, una scelta che dimostra quanto abbia deciso di investire su Genova. L’amministrazione comunale sta lavorando con molta attenzione per sviluppare le massime potenzialità del porto e sfruttare la crescente popolarità della crocieristica che ha, e potrà avere ancora di più in futuro, ricadute sul turismo a Genova e in tutta la Liguria”.