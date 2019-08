Nati in Francia due minuscoli leoncini bianchi, specie a rischio estinzione: ecco Simba e Nala [FOTO]

Impossibile non intenerirsi davanti a queste immagini! Due leoncini bianchi, un maschio e una femmina, sono nati a La Mailleraye-sur-Seine, in Francia, il 28 luglio scorso. Un evento eccezionale che fa la felicità di Brigitte Klimond, che gestisce l’associazione Caresse de Tigre. Due giorni prima, la donna era andata a vedere il film “Il Re Leone” e quindi i due nuovi arrivati non potevano che essere chiamati Simba e Nala. “Quando sono nati, pesavano poco più di 1kg. Ma bisogna sapere che ciò avviene molto velocemente. In 4-5 mesi, raggiungono giù tra i 40 e i 50kg”, ha detto Brigitte. Al momento, guardando le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, sembra impossibile immaginare che queste piccole palle di pelo bianco, per adesso inoffensive, in età adulta raggiungeranno un peso di 200-250kg, il maschio, e circa 150kg, la femmina.

L’associazione non è abituata ad assistere alle nascite nel suo parco. Per Simba e Nala, la situazione è particolare. I loro genitori sono Kassanga (leonessa bianca di 5 anni) e Timba (leone di 6 anni) e sono stati recentemente salvati dagli internauti. La coppia, infatti, rischiava di essere separata perché i proprietari precedenti stavano per venderli a due diversi circhi. Ma grazie alla solidarietà degli internauti, oggi genitori e cuccioli appartengono all’associazione Caresse de Tigre.

Nonostante questo, però, Brigitte ha affermato: “Non potrò tenerli. La nostra struttura non è uno zoo e noi non abbiamo spazio. Io posso accogliere gli animali, ma non posso tenerli di più. Ci sarebbe poco spazio ed evidentemente noi vogliamo il loro bene prima di tutto. Ci sarebbe, inoltre, il rischio di consanguineità”. Entro dicembre, i due leoncini dovrebbero raggiungere un parco a Londra, “dove, sono sicura, saranno molto felici”, ha detto Brigitte. Per il momento, i due cuccioli sembrano godersi la bella vita in Francia. Chissà se svilupperanno il comportamento avventuroso dei due personaggi del cartone animato a cui devono i loro nomi.

I leoni bianchi sono una sotto-categoria delle specie a rischio estinzione, essendo attualmente considerati vulnerabili dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. I leoni bianchi sono originari del Sud Africa ma fino al 2018, ne erano rimasti solo 11 in libertà, secondo whitelions.org. Non è chiaro quanti leoni bianchi siano tenuti in cattività, ma nel 2018, si stima che fossero meno di 300 in tutto il mondo. Leslie Lyons, genetista di felini dell’University of Missouri, ha spiegato a National Geographic che una mutazione genetica conosciuta può creare un leone bianco, nonostante tecnicamente siano di un marrone più chiaro piuttosto che realmente bianchi. Non devono essere confusi con i leoni albini, che non sono in grado di produrre pigmenti. Craig Parker, direttore del Lion Research Center dell’University of Minnesota, ha aggiunto che il gene che crea i leoni bianchi è “come gli occhi blu in una popolazione caucasica. Poche persone li hanno, la maggior parte no”.