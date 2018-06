Le Case dell’Acqua hanno riscosso un grande successo in Città, solo lo scorso anno sono stati prelevati oltre 4 milioni di litri, erogano gratuitamente acqua fresca, liscia o gasata, la stessa che sgorga dai rubinetti delle abitazioni, protetta da possibili “retro contaminazioni” da una particolare lampada UV battericida installata nell’erogatore. Si possono prelevare fino a 6 litri a persona al giorno, inserendo nel lettore la Carta Regionale dei Servizi o quella Nazionale.

La 20ª Casa dell’Acqua fa parte della serie speciale Expo, creata da MM SpA, che ha dissetato i visitatori dell’Esposizione Universale e, come anticipato, vengono ora ricollocate sul territorio cittadino al servizio degli abitanti. L’inaugurazione avviene pochi giorni prima delle celebrazioni del Ventennale dell’Ateneo e per l’occasione, ai primi cento che si presenteranno, l’Università distribuirà cento borracce Bicocca, a cura del Gruppo Base dell’ateneo.

E’ posizionata proprio di fronte all’ingresso dell’Università Bicocca, all’incrocio tra Via Padre Beccaro e Viale dell’Innovazione, e potrà così essere utilizzata dagli studenti.

Alla presenza dell’Assessore Marco Granelli, del Rettore dell’Università Bicocca Cristina Messa e dalla Responsabile Reti dell’Acquedotto di Milano Teresa Gentile, è stata inaugurata a Milano la 20ª Casa dell’Acqua in Città in occasione dell a Giornata Mondiale dell’Ambiente .

article

1104862

MeteoWeb

Giornata Mondiale dell’Ambiente: a Milano inaugurata oggi la 20ª Casa dell’Acqua [GALLERY]

Alla presenza dell’Assessore Marco Granelli, del Rettore dell’Università Bicocca Cristina Messa e dalla Responsabile Reti dell’Acquedotto di Milano Teresa Gentile, è stata inaugurata a Milano la 20ª Casa dell’Acqua in Città in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. E’ posizionata proprio di fronte all’ingresso dell’Università Bicocca, all’incrocio tra Via Padre Beccaro e Viale dell’Innovazione, e potrà

http://www.meteoweb.eu/foto/naugurata-oggi-la-20ma-casa-dellacqua-citta/id/1104862/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/06/Casa-dellAcqua-Milano-6.jpg

giornata ambiente

EDITORIALI