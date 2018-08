Il GPS sarà applicato a Nazzareno presso il Centro di Recupero la mattina del 25 agosto 2018 dal personale del CRTM di Brancaleone in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Pisa, per poi essere trasportato, subito dopo, nella spiaggia antistante il Centro, per il definitivo rilascio in natura. I fortunati che si troveranno in zona potranno assistere a questo emozionante evento.

Per aver reso possibile la realizzazione del progetto “un GPS per Nazzareno” il CRTM Brancaleone ringrazia in particolare modo il Professor Antonio Mingozzi (Università della Calabria, DiBEST Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra) per aver fornito il dispositivo e il Dottor Paolo Casale (Università di Pisa, Dipartimento di Biologia) per il supporto logistico e la collaborazione all’installazione.

Inoltre un ringraziamento speciale va al chirurgo Professor Antonio Di Bello (Università di Bari, Dipartimento di Medicina Veterinaria) e al suo team per la costante disponibilità, per le chirurgie e per le visite specialistiche non solo a Nazzareno ma a tutte le tartarughe marine che il CRTM Brancaleone soccorre. Il tutto in termini di puro volontariato e di passione per questi meravigliosi animali preistorici. La salvezza di migliaia di esemplari in tutto il Mediterraneo la si deve proprio a lui. Infatti è solo grazie alla professionalità del “metodo Di Bello” se ami e lenze, oggi, possono essere estratti con tecniche chirurgiche innovative (da lui messe a punto) che permettono una rapida guarigione della tartaruga e quindi un reinserimento in natura in tempi brevi. Cosa purtroppo impensabile fino a qualche anno fa.

Siete tutti invitati a partecipare all’evento “Nazzareno torna a casa” sabato 25 agosto 2018.

Appuntamento presso il Lido Solaria, sul Lungomare di Brancaleone (RC), a partire dalle ore 10.30. Il rilascio avverrà intorno alle ore 11:30, ma già a partire dalle ore 10.30 troverete in spiaggia i volontari con un info-point per conoscere la storia di Nazzareno, materiale informativo, gadget, t-shirt, sorprese per i bambini e tanto altro.