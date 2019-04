Dalle Dolomiti ad Abruzzo e Molise, lo straordinario spettacolo della neve di fine Aprile sull’Italia [GALLERY]

Uno spettacolo straordinario. Le immagini che arrivano dalle Alpi e dall’Appennino nelle ultime ore sono davvero i ritratti fiabeschi di scenari unici e suggestivi: le montagne d’Italia ricoperte dalla neve come in pieno inverno, Lunedì 29 Aprile. Sulle Dolomiti è tornato un timido sole dopo gli accumuli eccezionali di ieri, con un metro di neve fresca sui rilievi. La neve è arrivata oggi sull’Appennino, fino ai 1.100 metri di altitudine tra Abruzzo e Molise, imbiancando le più importanti località montane del Centro Italia. E nei prossimi giorni farà ancora più freddo, dapprima con forti temporali pomeridiani tra Martedì 30 Aprile e Mercoledì 1 Maggio lungo tutta la dorsale Appenninica dall’Emilia alla Sila, poi da Domenica 5 Maggio con un nuovo intenso e clamoroso colpo di coda invernale eccezionalmente tardivo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play