Maltempo, torna la neve sull’Appennino: le straordinarie immagini del Gran Sasso imbiancato [GALLERY]

Ampiamente annunciata dalle previsioni dei giorni scorsi, stamattina è tornata la neve sull’Appennino centrale: una neve anomala, di metà maggio, che si è spinta fino ai 1.300 metri di altitudine in Abruzzo al punto che a L’Aquila la temperatura è crollata ad appena +6°C. A corredo dell’articolo le immagini di Prati di Tivo, sul versante orientale del Gran Sasso: scenari tipicamente invernali, che si ripeteranno anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, Mercoledì 15 Maggio.

