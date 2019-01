Maltempo, oltre mezzo metro di neve in Austria e Baviera: 4 vittime, scuole chiuse e caos trasporti [FOTO]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una tempesta di neve ha depositato oltre mezzo metro di neve in alcune parti del sud della Baviera, in Germania, causando valanghe e gravi danni. In tutto, nel corso del weekend si contano 4 vittime tra Austria e Germania a causa di incidenti legati alle condizioni meteorologiche. Ulteriori nevicate sono attese nel sud della Germania, oggi 7 gennaio, mentre la maggior parte dei residenti fa ritorno alle proprie occupazioni dopo le festività natalizie. Tutta l’area ha ricevuto 60cm di neve, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Il servizio ha anche avvisato sul rischio di valanghe e danni a causa della neve, per esempio la caduta di rami. L’agenzia di stampa tedesca dpa riporta che un uomo di 44 anni è morto a Wackersberg, in Baviera, dopo essere stato colpito da rami spezzatisi sotto il peso della neve.

Il rischio di valanghe sulle Alpi settentrionali rimane elevato. Due sciatori tedeschi hanno perso la vita a causa di due diverse valanghe dopo essersi avventurati fuori pista nello stato di Vorarlberg, Austria occidentale, dopo le grandi quantità di neve caduta nel corso del weekend. I soccorritori sono riusciti ad individuarli, ma i due uomini non ce l’hanno fatta. “Il problema principale è l’enorme peso della neve fresca sulla copertura nevosa vecchia e instabile”, spiega il Bavarian Avalanche Warning Service. In un altro incidente, uno snowboarder svizzero è morto dopo essere rimasto bloccato a testa in giù nella neve. Le autorità nel sud della Germania, in Austria e Svizzera hanno chiuso numerose strade e alcune linee ferroviarie a causa delle forti nevicate sull’area.

Gelida Baviera

La potente tempesta di neve che ha colpito la Baviera ha lasciato migliaia di persone bloccate nei resort, chiudendo numerose strade e cancellando almeno 120 voli a Monaco. Negli ultimi giorni, la tempesta ha scaricato oltre 1 metro di neve fresca sull’area. In alcune parti del sud della Baviera, oggi molte scuole sono rimaste chiuse a causa della avverse condizioni meteorologiche. I meteorologi del DWD prevedono fino a 20cm di neve nel distretto di Berchtesgaden, nel sud-est della Baviera, e fino a 40cm in alcune zone delle Alpi e sulle colline alpine.

Alterazioni del traffico in Austria

Migliaia di turisti sono rimasti bloccati nelle località sciistiche delle Alpi settentrionali, con molti isolati nella cittadina dei Leogang, a est della città di Innsbruck, e nella stazione sciistica Obertauern, a sud di Salzburg. A Leogang, centinaia di passeggeri dei treni che volevano lasciare l’area hanno fatto i conti con ritardi di 4 ore a causa di un albero caduto sui binari, mentre il rischio valanghe costringeva alla chiusura della strada di accesso all’Obertauern. Le autorità hanno avvisato i residenti delle città di Kufstein, al confine tra Austria e Germania, e della vicina Kitzbühel di evitare passeggiate o escursioni a causa del pericolo della caduta di alberi. Negli stati della Bassa e Alta Austria, circa 14.000 famiglie sono rimaste senza elettricità a causa della caduta di rami.