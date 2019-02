Alpi sommerse dalla neve, 40km di coda sull’Autostrada del Brennero: odissea per migliaia di persone, ma il blocco li ha salvati da una maxi valanga [FOTO]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La maxi nevicata delle ultime ore ha mandato in tilt l’Alto Adige, la provincia piu’ settentrionale d’Italia alle prese con una vera emergenza sotto l’aspetto della viabilita’. Paura questa mattina sull’A22 – Autostrada del Brennero quando una valanga si e’ abbattuta sulla corsia nord all’altezza di Terme di Brennero. Fortunatamente, anche a seguito del blocco piu’ a sud tra Bressanone e Vipiteno causato dai tir, il traffico era quasi inesistente e quindi nessuna persona e’ rimasta coinvolta. La corsia Nord dell’autostrada del Brennero e’ bloccata dalla serata di ieri causa i mezzi pesanti senza catene o pneumatici invernali che non riescono a procedere, strade interrotte causa slavine, passi di montagna chiusa per rischio valanghe e soprattutto tanta neve sia sui rilievi che a fondovalle.

Vipiteno, la citta’ piu’ a nord d’Italia a pochi chilometri con l’Austria, e’ raggiungibile solo con il treno. Nella caratteristica cittadina della Wipptal sono caduti ben 65 centimetri di neve. Raggiungibile solo con il treno, salvo cancellazioni, anche Brennero. Una lunga coda si e’ formata sulla Brennerautobahn in territorio austriaco. A Maranza all’imbocco della Val Pusteria i centimetri misurati sono 90, almeno mezzo metro in quasi tutte le localita’ turistiche di montagna. Era da qualche anno che non cadeva cosi’ tanta neve anche nel capoluogo altoatesino dove non sono mancati i disagi alla circolazione. Il punto sulla viabilita’ indica strade interrotte, la funicolare della Mendola e’ fuori servizio per motivi di sicurezza e difficoltoso e’ anche il traffico ferroviario sia sulla linea Bolzano-Fortezza-Brennero che sulla Bolzano-Merano.

L’autostrada A22 del Brennero e’ chiusa in direzione nord tra i caselli Chiusa/Val Gardena e Brennero. L’uscita obbligatoria e’ quella di Chiusa dove ci sono 6 chilometri di coda. Resta ancora chiusa la statale 12 del Brennero sia a Mules (tra Fortezza e Vipiteno) e a nord di Vipiteno. Oltre una decina i chilometri di coda anche sulla statale 49 della Val Pusteria tra Vandoies e l’entrata autostradale di Bressanone/Varna e, in provincia di Belluno, la provinciale 49 “di Misurina” tra Carbonin e Misurina. Chiuse per pericolo valanghe la statale 51 Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche, la statale 508 della Val Sarentino (Riobianco-Pennes), la statale 622 Gomagoi – Solda con deviazione per Solda attraverso la provinciale 107 Ruhmwald. Diverse le arterie locali chiuse per motivi di sicurezza. Chiusi al traffico per pericolo valanghe i passi Giovo, Gardena, Sella, Pordoi, Valparola, Falzarego e Monte Croce Comelico.

Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L’offerta ferroviaria per il trasporto regionale, viene spiegato, e’ ridotta sulla linea Fortezza – Brennero, in Alto Adige, dov’e’ attualmente percorribile uno solo dei due binari. Sulla linea Fortezza – San Candido l’offerta commerciale e’ riprogrammata con un treno ogni ora, causa problemi alla circolazione ferroviaria in Austria.

La situazione in Alto Adige e’ in leggero miglioramento ma comunque ancora critica lungo le strade statali e lungo il tratto altoatesino dell’autostrada del Brennero. E’ quanto fa sapere, tramite una nota della Provincia automa, la Protezione civile che ricorda l’impossibilita’ di utilizzare l’autostrada A22 in direzione nord tra Bolzano sud e Vipiteno e invita tutti coloro che sono in autostrada a lasciare una corsia libera per consentire il passaggio dei mezzi di intervento che devono soccorrere camionisti e automobilisti in difficolta’ a causa della neve. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la circolazione procede a singhiozzo lungo la linea ferroviaria del Brennero. Tra il confine di Stato e Bolzano la circolazione e’ rallentata, mentre i treni viaggiano normalmente in direzione opposta. Lungo la linea ferroviaria della Val Pusteria, blocco totale tra San Candido e Sillian, tra Fortezza e San Candido si viaggia con cadenza oraria in entrambe le direzioni. I convogli viaggiano regolarmente lungo la linea ferroviaria Merano-Bolzano e fino a Malles Venosta.

“I pesanti disagi alla circolazione delle ultime 24 ore in prossimita’ del valico del Brennero sono stati in massima parte causati dal mancato rispetto delle regole“. E’ quanto riporta in una nota la societa’ Autobrennero a seguito delle gravi problematiche alla viabilita’ che da ieri sera si stanno verificando sull’autostrada A22 del Brennero in particolare lungo la corsia nord, bloccata da ieri sera tra Chiusa/Val Gardena e Vipiteno. Infatti, a causare la paralisi dell’asse del Brennero sono stati i mezzi pesanti e alcune autovetture che avevano intrapreso il viaggio senza pneumatici da neve, catene o con pneumatici invernali usurati. La societa’ di gestione ricorda che “su tutto il tratto c’e’ l’obbligo vigente di montare pneumatici invernali o avere a bordo le catene da neve”. Infine, l’A22 rende noto che si sta adoperando in ogni modo per risolvere i disagi “il piu’ rapidamente possibile, compatibilmente con una situazione di oggettiva emergenza determinata dal sommarsi di piu’ fattori non controllabili dalla Societa’”.