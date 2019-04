Incredibile in Arabia Saudita, una rarissima neve imbianca il deserto a inizio Aprile [FOTO e VIDEO]

Un deserto a nord di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, si è recentemente vestito di bianco. Immagini e video dell’area mostrano il deserto coperto da diversi centimetri di neve, nonostante le temperature in questo periodo dell’anno siano in media di +29°C. L’insolito fenomeno, testimoniato dalle foto nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo, ha seguito blizzard che si sono verificate nel nord del Paese, nell’area di montagna vicina al confine con la Giordania.

La montagna Jabal Al-Lawz, con i suoi 2.580 metri di altezza nella provincia di Tabuk, è stata ricoperta da un soffice manto bianco e i turisti sono accorsi per ammirare le eccezionali condizioni prima che la neve si sciogliesse, inondando i social network di foto e video del paesaggio. Un uomo ha postato un video di se stesso con il messaggio: “Non sono né a Mosca né in Alaska. Sono in Arabia Saudita”. Pattuglie di sicurezza, protezione civile e ambulanze erano presenti nell’area per assicurare che il traffico scorresse regolarmente sulle strade scivolose.

Secondo Arab News, la temperatura è scesa al di sotto di +9°C, molto freddo per il Paese arabo. Il climatologo Eid Al-Madhlaani ha dichiarato che è stato altamente insolito vedere la neve cadere in primavera in Medio Oriente. Un fotografo saudita, Mohammed al-Tawel, ha utilizzato un drone per catturare immagini aeree del deserto imbiancato, come potete vedere in uno dei video in fondo all’articolo.

La neve in Arabia Saudita è insolita ma non senza precedenti. Nel mese di gennaio, i residenti hanno scivolato a bordo di slittini lungo le colline nell’area di Tabuk dopo i 38cm di neve caduti con le temperature precipitate a -2°C. Nel novembre 2016, l’Arabia Saudita è stata colpita da intense nevicate con le temperature che hanno raggiunto i -4°C.