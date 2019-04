Regno Unito, tornano freddo e ghiaccio: 38cm di neve in Scozia, imbiancata anche Londra [FOTO]

Sarà anche primavera, ma c’è un’atmosfera più che invernale sul Regno Unito dopo il ritorno di neve e ghiaccio nelle ultime ore a causa di una profonda area di bassa pressione centrata proprio sul Paese. Le temperature sono scese al di sotto dello zero nel corso della notte e dovrebbero restare molto basse fino a fine giornata.

Temperature sotto lo zero anche in Inghilterra che hanno lasciato alcune aree completamente imbiancate, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. La neve è caduta anche a Londra. Una forte tempesta di neve ha innescato un tamponamento a catena nella contea del Lancashire che ha coinvolto 24 veicoli e caos sulle strade, fortunatamente senza provocare feriti. Strade e scuole sono rimaste chiuse nella contea dopo le pesanti nevicate e gli automobilisti sono stati invitati a ridurre la velocità dopo la caduta di neve e grandine al suolo. Caos anche sulle strade della Scozia, dove una serie di scuole è rimasta chiusa a causa del maltempo. Alcune aree di Inverness-shire, contea della Scozia, sono state coperte con un manto di 38cm di neve.

Per la giornata di oggi, 3 aprile, i meteorologi hanno previsto 10cm di neve in 7 ore, con altre aree colpite da temporali, grandine, ghiaccio e vento. Il Met Office, servizio meteorologico britannico, ha informato che 10cm di neve saranno possibili sopra i 400m e potrebbero portare alterazioni della viabilità e insidiose condizioni di viaggio. Sara Thornton, direttrice di Weathertrending, ha dichiarato a The Sun: “Ci sarà della neve sul Regno Unito nel corso di questa settimana a causa dell’arrivo di una tardiva ondata di aria artica che stallerà sopra di noi per alcuni giorni, riscaldandosi solo lentamente. Un fronte freddo poterà la pioggia verso sud-est su Inghilterra e Galles. Dopo di questo, l’aria fredda prenderà il sopravvento e i rovesci diventeranno più diffusi e intensi sul Regno Unito. Porteranno un mix di pioggia, grandine, ghiaccio e neve. Probabili anche alcuni temporali”. Le temperature dovrebbero vedere un leggero rialzo tra domani, giovedì 4 aprile, e venerdì 5.

Anche l’Italia si prepara a vivere diversi giorni di intenso maltempo da nord a sud, con il pericolo di piogge torrenziali e alluvioni e tanta neve ad alta quota.