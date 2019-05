“La Neve di Maggio è la più bella”: da Sappada a Sestola, Alpi e Appennini sommersi fin in collina [FOTO e VIDEO]

Cade la neve come se fossimo in pieno inverno, “ma quella di Maggio è la più bella” scrivono gli appassionati nivofili sui social network entusiasti per un evento meteorologico storico. La neve a quote così basse il 5 Maggio, nel giorno della morte di Napoleone, non si vedeva da svariati decenni: sta imbiancando le colline delle Alpi e dell’Appennino settentrionale fino ai 300 metri di altitudine. Le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono eccezionali, tutte di oggi. Localmente si segnalano accumuli di oltre 50cm di neve fresca intorno ai 1.000 metri di altitudine, sia sulle Alpi orientali che sull’Appennino tosco/emiliano. E domani nevicherà anche al Sud.

