Napoli si risveglia ricoperta dalla neve: imbiancato anche il lungomare [FOTO e VIDEO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Napoli si è risvegliata ricoperta da uno strato di neve questa mattina: i fiocchi, nelle prime ore del mattino, hanno raggiunto persino il mare.

A differenza di quanto avvenuto ieri, quando il nevischio a stento toccava terra, da questa mattina la neve sta imbiancando alberi, auto e strade non soltanto della zona collinare di Napoli. Imbiancato in modo copioso il Vesuvio in tutta la sua interezza.

L’ultima volta un episodio simile si è verificato nel 1956. Più recentemente solo nel 1985 la neve era caduta abbondante ma soprattutto nelle zone collinari.

Il centro di Napoli è ricoperto di neve: Anche i monumenti storici sono completamente imbiancati. La circolazione degli autobus è stata sospesa “per ragioni di sicurezza“, annuncia l’Anm (Azienda napoletana mobilità) che ha adottato il provvedimento “a causa delle condizioni meteorologiche avverse“. Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle ore 08:10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna. Al momento resta regolare il servizio dei quattro impianti di Funicolari. “Appena le condizioni lo consentiranno, riprenderà il regolare servizio“, annuncia l’Anm.

Bloccati tutti i voli all’aeroporto di Capodichino a causa della fitta nevicata: stop ai voli in partenza e in arrivo dalle 6:30 anche se lo scalo partenopeo resta aperto. La pista è completamente imbiancata e ghiacciata. Stop a tutti i collegamenti a causa della neve e della scarsa visibilità. Migliaia i passeggeri in attesa di poter partire. Dalla Gesac, società che ha in gestione lo scalo, fanno sapere che si sta lavorando per il ripristino dell’agibilità della pista perché, nelle prossime ore, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Allerta Meteo e Neve: scuole chiuse oggi 27 febbraio a Napoli