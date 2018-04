Neve a New York: 14 cm in poche ore stabiliscono il record per il mese di aprile dal 1982 [GALLERY]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il calendario diceva 2 aprile, ma ieri una pesante nevicata si è abbattuta su New York. I grandi fiocchi si sono accumulati velocemente e, nonostante la temperatura avesse raggiunto i 16°C il giorno prima, hanno aderito ovunque.

Entro le 10 del mattino, si erano accumulati 14 cm a Central Park, il record per il mese di aprile dal 1982, quando il 6 aprile si sono accumulati 24 cm. La quantità occupa il 7° posto nella classifica della neve di aprile di tutti i tempi per la città, a 5 cm di distanza dalla top 5.

New York ha ricevuto circa 104 cm di neve durante la stagione invernale 2017-2018, quasi 38 cm in più della media. La neve è arrivata tra le 3 e le 4 del mattino nella Grande Mela e le temperature dai 5-7°C sono scese a 0-1°C. Central Park ha riportato neve pesante e visibilità inferiore ai 400 metri per 3 ore consecutive e una temperatura di 0,5°C.

Presso l’Aeroporto di LaGuardia, la neve è caduta ad un tasso di 5 cm all’ora prima delle 7 del mattino. La pesante nevicata ha costretto gli Yankees ha rimandare la partita in programma alle ore 13:05.

Gli accumuli totali di neve nell’area di New York generalmente sono stati compresi tra 7,5 e 15 cm, con alcune zone che hanno visto accumuli maggiori.

La neve è stata il risultato di un’area di bassa pressione che si è spostata lungo un fronte artico posizionato a sud della regione. Quest’area di bassa pressione ha provocato pesanti nevicate anche nel Maryland occidentale e in parti della Pennsylvania. Fino a 18 cm di neve sono caduti vicino Frostburg, nel Maryland, e 11,5 cm a State College, in Pennsylvania, la nevicata più pesante dell’inverno.