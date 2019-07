New York soffoca nel caldo: “State dentro, non c’è niente da vedere”. Oltre +35°C per il 3° giorno di fila, blackout e due morti [FOTO]

Almeno 50.000 clienti sono rimasti senza elettricità a New York e nella contea di Westchester nella terza giornata di caldo estremo che sta stringendo l’area in una morsa. Questa cifra include 30.000 clienti a Brooklyn. Nelle ultime ore, oltre la metà delle persone aveva di nuovo accesso alla corrente elettrica ma ancora diverse decine di migliaia di persone sono al buio e senza condizionatori. Si tratta del secondo weekend di fila in cui i newyorchesi hanno subito dei blackout. Il 13 luglio, un guasto ha lasciato al buio una fascia della West Side di Manhattan, colpendo circa 73.000 clienti per circa 3 ore.

Le autorità hanno affermato che le alte temperature potrebbero aver contribuito ad un incendio in cui hanno perso la vita madre e figlia. Con le temperature di oltre +32°C alle 8 del mattino, circa 100 vigili del fuoco hanno combattuto il calore e le fiamme mentre l’incendio consumava una casa a Richmond Hill, uccidendo una donna e la figlioletta di appena 7 anni e ferendo gravemente gli altri due figli adolescenti.

È stato un tragico evento in questa ondata di caldo estremo iniziata venerdì, con le temperature che sono costantemente salite oltre i +35°C. I vigili del fuoco di New York hanno detto di aver esteso le squadre di emergenza anticipando un aumento delle richieste e da venerdì hanno risposto a oltre 230 incidenti legati al caldo. New York, come gran parte del Paese, sta lottando con un caldo intenso, che ha spinto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. I meteorologi hanno diramato allerte per il caldo estremo che vanno della East Coast fino a Texas e Midwest.

Qualche newyorchese è uscito fuori nella mattinata di ieri, domenica 21 luglio, per approfittare delle temperature relativamente più fresche del mattino, con partite di palla mano e softball. Mentre l’ondata di caldo si preparava a ruggire per il terzo giorno di fila, persino le autorità hanno perso la pazienza. Il dipartimento di polizia di New York, per esempio, su Twitter ha scritto: “La domenica è stata cancellata. State dentro, non c’è niente da vedere qui”. Come parte della sua risposta alle temperature estreme, la città ha aperto centinaia di centri di raffreddamento nel corso del weekend. I residenti senza condizionatori nelle loro abitazioni hanno inondato le strade, creando lunghe file davanti alle piscine pubbliche, giocando nell’acqua spruzzata dagli idranti e cercato ombra ovunque fosse possibile. Molte persone hanno invece cercato refrigerio nel Corona Park di Flushing Meadows, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.