Paura a New York: in piena notte il cielo si colora di azzurro, ecco cosa è accaduto [FOTO e VIDEO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il cielo di New York, in piena notte, si è tinto di azzurro: grande allarme sui social, con ipotesi che spaziavano dall’invasione aliena alla guerra nucleare. Insomma, tanta paura per gli abitanti della Grande Mela, ma la spiegazione è molto prosaica: alla base dell’insolito e inquietante colore del cielo newyorkese c’è una piccola esplosione nella centrale elettrica Con Edison ad Astoria, nel Queens. Si è avvertito un tremore, e la scia di luce intensa era visibile anche in New Jersey.

“Le luci che avete visto sulla città sembrano essere conseguenza dell’esplosione di un trasformatore nell’impianto di Con Ed, nei Queens. L’incendio è sotto controllo, non ci sono notizie di feriti, non ci sono fiamme“, hanno spiegato i Vigili del fuoco.

La compagnia elettrica Con Edison ha twittato: “C’è stato un breve incendio nella nostra sottostazione di Astoria che ha coinvolto alcuni trasformatori elettrici e causato un calo di tensione nell’area. Stiamo indagando sulle cause“.

Il fenomeno ha causato tanta curiosità, con migliaia di post sui social in pochi minuti, e provocato anche inquietudine: il sindaco Bill de Blasio è dovuto intervenire per rassicurare i newyorchesi precisando che non era in corso “nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio“.

Chiuso in via precauzionale il vicino aeroporto di La Guardia, anche per una serie di blackout provocati dall’incidente.