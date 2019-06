New York, elicottero si schianta su un grattacielo: ci sono vittime, “sembrava l’11 settembre” [AGGIORNAMENTI LIVE]

Un elicottero, per cause imprecisate, si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. La zona è stata chiusa al traffico. Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si e’ schiantato l’elicottero e’ al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada.

Ci sono vittime

E’ di almeno un morto il bilancio preliminare dell’elicottero finito contro un grattacielo a New York. Lo riporta la Cnn. Sembra si tratti del pilota. A quanto ha riferito il governatore dello Stato di di New York, l’incendio causato dall’impatto dell’elicottero su un palazzo della Settima Avenue a Manhattan è ormai sotto controllo. I vigili del fuoco affermano che l’edificio è stato completamente evacuato e affermano, come riferisce la Cnn, che oltre al pilota non erano presenti altri passeggeri sull’elicottero.

Le autorità stanno parzialmente evacuando l’area vicina all’edificio colpito dall’elicottero. Il grattacielo dove è caduto l’elicottero è alto 54 piani ed è conosciuto con il nome di Axa Equitable Center, all’interno del quale hanno alcuni uffici Bnp Paribas, e Citibank.

Trump monitora la situazione

Il presidente Trump “è stato informato dello schianto dell’elicottero a Manhattan e continua a monitorare la situazione”. Lo ha dichiarato il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley. “Un lavoro fenomenale quello dei nostri soccorritori che in questo momento si trovano sul luogo“, prosegue Trump. “Grazie per tutto quello che fate, 24 ore al giorno per 365 giorni”, aggiunge il capo della Casa Bianca. “L’amministrazione Trump è pronta per qualsiasi cosa di cui doveste avere bisogno”, conclude il presidente.

I testimoni: “sembrava l’11 settembre”

Lo schianto dell’elicottero Augusta A109E sul grattacielo vicino a Times Square, alle 13.45, ha fatto rivivere a migliaia di persone l’incubo dell’11 Settembre. “Ero al 29 piano – racconta un impiegato della banca Bnp-Paribas – ci ho messo un’ora per scendere sul marciapiede. Le scale erano tutte affollate, si sentiva l’odore del fumo, anche se potevamo respirare”. Al momento dell’urto sono suonati tutti gli allarmi. “Abbiamo sentito tremare le pareti e pensato a un terremoto, poi pero’ quando e’ comparso il fumo, abbiamo pensato tutti a quella storia li’, lo abbiamo fatto tutti”.

“E’ pazzesco, e’ pazzesco”, ha raccontato una testimone collegata in diretta con la Cnn, subito dopo l’incidente. “Questo elicottero andava su e giu’, non riusciva a tornare in equilibrio“. Il maltempo che imperversa su tutta l’area potrebbe avere avuto un peso. David Soucie, esperto di aviazione per la Cnn, ritiene un errore tentare un atterraggio. “Era un bimotore – ha spiegato – forse poteva usare un motore solo. La manovra e’ stata inspiegabile”. L’impatto e’ stato violento. Migliaia di persone, per strada, sono rimaste con lo sguardo verso l’alto. L’evacuazione di tutta la zona ha fatto rivivere scene tragicamente famose. ll governatore Andrew Cuomo conferma quello che pensano tutti: “Se sei newyorkese, porterai sempre dentro di te il trauma dell’11 settembre”.