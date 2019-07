New York, si ripete lo speciale tramonto di Manhattanhenge: quando il sole si allinea perfettamente alle strade della città [FOTO e VIDEO]

Si ripete a New York lo spettacolo del Manhattanhenge in cui il sole e la città producono uno scenario incantevole. Migliaia di persone stanno affollando le strade di Manhattan per poter ammirare il sole tuffarsi tra i grattacieli in un evento che da sempre attira l’interesse di residenti e turisti. Infatti, per due giorni, in primavera ed estate, il sole al tramonto si allinea con il reticolo stradale di Manhattan per creare un meraviglioso spettacolo celeste. Per un breve momento, i raggi del sole illuminano gli edifici e il traffico della città con uno splendido bagliore, come mostrano le spettacolari foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e il video che trovate in fondo. “È la miglior foto del tramonto dell’anno in questa bellissima città”, secondo Jackie Faherty, astrofisica dell’American Museum of Natural History.

Il nome Manhattanhenge è un omaggio al noto Stonehenge, il monumento in Inghilterra che si ritiene sia stato costruito dagli uomini preistorici e utilizzato in rituali legati al sole. Durante il solstizio d’estate, il tramonto a Stonehenge è perfettamente incorniciato dalle sue lastre di pietra.

Quando vedere Manhattanhenge?

Dopo l’occasione del 29-30 maggio scorso, anche i tramonti di ieri, 12 luglio, e oggi stanno riservando un incantevole spettacolo per i fortunati che avranno la possibilità di ammirarlo.

Perché si verifica?

200 anni fa circa, gli architetti che hanno creato il piano per la moderna Manhattan hanno deciso di costruirla utilizzando un sistema a griglia con le avenue che corrono da nord a sud e le strade da est ad ovest. Questa scelta ha involontariamente posto le basi per il Manhattanhenge, secondo Faherty. Il sole si muove leggermente lungo l’orizzonte nel corso dell’anno a causa dell’inclinazione della Terra sul suo asse. Questo significa che ci sono volte durante l’anno in cui il sole al tramonto si allinea con le strade di Manhattan che corrono da est ad ovest.

Se Manhattan fosse disposta in modo da allinearsi perfettamente con l’est e l’ovest, Manhattanhenge si verificherebbe nell’equinozio di primavera e in quello d’autunno. Invece, la città è inclinata di 30 gradi dall’est e dall’ovest cardinali, quindi le date non coincidono con gli equinozi. Manhattanhenge appare come un evento con il “sole pieno” ma anche con “mezzo sole”.

Qual è a differenza tra sole pieno e mezzo sole?

Il Manhattanhenge si verifica in coppia, con il sole pieno in un giorno e con mezzo sole il giorno seguente. Il sole pieno è quando la parte inferiore del sole bacia la griglia della città, secondo Faherty. Il mezzo sole è quando il centro del sole tocca la griglia.

La vista è meglio a maggio o luglio?

Non esiste una reale differenza tra i due, ad eccezione dell’ordine in cui si verifica il tramonto. Quest’anno, il mezzo sole c’è stato il 29 maggio e il sole pieno il 30. Ieri, invece, c’è stato il sole pieno mentre oggi ci sarà il mezzo sole. Ovviamente, la bellezza dello spettacolo dipenderà molto dalle condizioni meteo, soprattutto dalla presenza di nuvole.

Quali sono i posti migliori per vederlo?

La chiave è trovare un punto con una chiara vista del New Jersey. Faherty suggerisce di recarsi in un punto in cui le strade sono ampie e gli edifici belli da vedere. I punti più popolari sono la 42ª, 57ª, 34ª, 23ª e 14ª strada. Qui si vedono le persone andare avanti e indietro sulle strisce pedonali, nella speranza di scattare la foto perfetta dell’incantevole tramonto. Poiché bisogna stare al centro delle strade per vedere lo spettacolo, è prima di tutto una questione di sicurezza se si vuole immortalare l’evento.

Altre città nel mondo hanno eventi simili?

Manhattan non è l’unica città con un “cityhenge”. Esistono anche Chicagohenge, Bostonhenge, Phillyhenge, Torontohenge e Montrealhenge, tra gli altri.

Manhattanhenge al contrario

Se non si hanno difficoltà a svegliarsi presto e non si temono le mattine gelide, in inverno esiste la possibilità di vedere il Manhattanhenge all’alba. All’inizio di dicembre e gennaio, il sole che sorge si allinea con le strade della città. In una limpida mattina d’inverno, ha lo stesso spettacolare effetto dei tramonti della primavera e dell’estate ma solitamente attira una folla molto più ridotta.