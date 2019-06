Nibali si allena per il Tour de France a Livigno e ammira le Alpi: “scenari bellissimi” [FOTO]

Vincenzo Nibali, dopo il 2° posto conquistato al Giro d’Italia, si sta allenando in vista del Tour de France in altura a Livigno. Sulle strade dei passi alpini insieme al compagno di squadra Damiano Caruso, lo “Squalo dello Stretto” sta preparando con serenità la corsa in cui ha trionfato nel 2014 (unico italiano a riuscirci dopo l’impresa di Marco Pantani nel 1998). I due siciliani stanno pubblicando molti scatti dei loro allenamenti sui social. Particolarmente suggestive le foto delle Alpi pubblicate da Nibali, che ieri ha scritto su Instagram: “Bellissimi scenari in una splendida giornata di sole” a corredo delle immagini che pubblichiamo nella gallery. Un campione che viene dal mare del profondo Sud e ammira affascinato le bellezze della montagna e della natura.