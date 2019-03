Nowruz, i curdi di tutto il mondo celebrano il Capodanno Persiano: una festa coloratissima a Bishkek in Kirghizistan [GALLERY]

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Come ogni anno in concomitanza con l'Equinozio di Primavera, il 21 Marzo si festeggia il Nowruz, il Capodanno persiano, una ricorrenza storica celebrata da milioni di curdi in Iran, Azerbaigian, Afghanistan, Albania, Bosnia, Georgia, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Kazakistan, ma anche nelle comunità iraniane che vivono in Iraq, Pakistan, Turchia ed in molti altri paesi. Nella gallery a corredo dell'articolo le bellissime immagini della festa super colorata di Bishkek in Kirghizistan.