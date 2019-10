Nubifragi, allagamenti e disagi a Messina: notte di apprensione per i residenti di San Michele [GALLERY]

Mattinata di tregua dal maltempo nel Messinese, dove nella notte si sono registrati allagamenti e disagi a causa di un forte nubifragio: l’acqua ha invaso strade e marciapiedi. Numerosi i locali allagati sia di abitazioni private che di negozi. Alcuni tombini sono saltati. Innumerevoli le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco ed alla centrale dei vigili urbani.

Apprensione per i residenti della zona di San Michele dove, a causa del forte temporale, ieri il torrente si è ingrossato: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e le auto. Disagi anche nelle zone di Tremestieri, Minissale, Bordonaro, Ganzirri, Scala Torregrotta.