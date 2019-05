Nuovo grattacielo per Parigi: via libera per la Tour Triangle, 180 metri di lusso dalla forma inedita [FOTO]

Dopo una lunga battaglia giudiziaria, la giustizia francese ha approvato la costruzione della Tour Triangle a Parigi. Un grattacielo che nascerà dal lato della Porte di Versailles e che è fortemente criticato dagli ecologisti, che denunciano un progetto “energivoro”. Il progetto, il cui costo stimato è di 500 milioni di euro, è stato bocciato una prima volta nel 2014, prima della sua adozione nel 2015 secondo una versione leggermente modificata. Il cantiere avrebbe dovuto aprire già due anni fa, ma molteplici associazioni hanno invocato l’annullamento del permesso di costruzione nel 2017. Ma ora è arrivato il via libera per la costruzione della struttura.

Ecco quindi che un nuovo grattacielo vedrà la luce nella capitale francese. La Tour Triangle è un progetto privato concepito dagli architetti Herzog et de Meuron come un grande monumento del XXI secolo, con la sua forma triangolare inedita, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo. La Tour Triangle (92.500m²) ospiterà un hotel di lusso (120 camere con uno “sky bar”), uffici, spazi di co-working, ristoranti, un centro benessere, una scuola materna, una struttura culturale di 540m² e raggiungerà i 180 metri di altezza per 42 piani. Il tutto circondato da un giardino pubblico di 8.000m². La sua altezza lo renderà il 3° grattacielo più alto di Francia, dopo la Tour First (231 metri) e la Tour Montparnasse (210 metri).

La prima pietra della Tour Triangle sarà posata prima del 2020, in vista di un’apertura prima dei Giochi Olimpici del 2024. Per accelerare la costruzione, il governo ha pubblicato un decreto ad hoc, che permetterà a questo cantiere di beneficiare di procedure urbanistiche semplificate.