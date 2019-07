Instagram lancia il nuovo sticker Chat: cos’è e come funziona

Instagram lancia oggi il nuovo sticker Chat, che consente di avviare conversazioni via Direct con gli amici direttamente dall’interno di una Storia.

Come funziona il nuovo sticker Chat di Instagram

Per invitare gli amici a chattare da una Storia, basta selezionare lo sticker Chat e dare un nome alla chat.

Gli amici che visualizzano la tua Storia, possono cliccare sullo sticker per unirsi alla chat e tu vedrai le loro richieste nella lista di visualizzazione delle tue Storie.

Basta scegliere con chi vuoi chattare e una chat viene automaticamente creata in Instagram Direct.

La chat può essere interrotta in qualsiasi momento.