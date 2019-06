Oggi prima occasione di Meghan in pubblico dopo il parto: si festeggiano i 93 anni della Regina [GALLERY]

Primo impegno pubblico per Meghan Markle, dopo la nascita del piccolo Archie. Come prima uscita dopo il parto la duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, ha scelto un’occasione immancabile: il compleanno della Regina Elisabetta. Meghan non aveva più preso parte ad eventi ufficiali, nemmeno in occasione della visita del presidente americano Donald Trump. Oggi, però, ha voluto essere presente accanto al marito alla tradizionale parata militare che si svolge ogni anno a giugno per il compleanno della Regina.

Elisabetta compie gli anni il 21 aprile, ma le celebrazioni e la parata si svolgono sempre a giugno per le migliori condizioni climatiche. La regina Elisabetta, oggi 93enne, ha raggiunto la Horse Guard Parade, vicino Buckingham Palace in carrozza ed ha assistito al raduno dei circa 1400 militari. Meghan e Harry erano da soli, senza il piccolo Archie, al quale hanno preferito risparmiare il viaggio in carrozza.