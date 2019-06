Oggi è il Solstizio d’Estate 2019: IMMAGINI e GIF da condividere su Facebook e WhatsApp

E’ arrivato il Solstizio d’estate 2019: oggi, 21 giugno, alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio ha qualcosa di magico, di unico. E’ sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia.

Il termine solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il solstizio è definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica (cammino apparente che il sole traccia nel cielo durante l’anno), il punto di declinazione (la declinazione è analoga alla latitudine ma proiettata sulla sfera celeste anziché sulla superficie terrestre) massima o minima“. E’, quindi, un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero nord e quello più corto per l’emisfero australe (solstizio d’inverno). Una situazione che si inverte il 21 Dicembre, quando il Sole è alla sua declinazione minima.

Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione di immagini e GIF da condividere.