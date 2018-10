Olanda: ecco la prima pista pista ciclabile di plastica riciclata al mondo [GALLERY]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Siamo a Zwolle, in Olanda, in una cittadina della provincia dell’overjssel. E’ proprio qui, nel paese delle due ruote, che è stata realizzata la 1°pista ciclabile di plastica riciclata al mondo.

Parliamo di un progetto promosso dall’azienda di ingegneria civile olandese KWS, tra cui Anne Koudltall e Simon Jorritsma, in collaborazione con la società fiammimnga Wavingm, produttrice di materiali plastici, e dell’impresa petrolchimica francese Total.

Grazie ad un ampio bacino di conoscenze, esperienze e risorse, hanno realizzato quella che promette di essere una rivoluzione sostenibile: Plastic Road, con 218 mila bicchieri di plastica o 500 mila tappi di plastica.

Design modulare, prefabbricata, facilmente installabile, la strada è dotata di sensori per controllare stato e temperatura della superficie con durata 3 volte superiore ad una pista ciclabile tradizionale e peso del materiale 4 volte più leggero rispetto a quello utilizzato, in genere, per rivestire i percorsi ciclabili tradizionali.

Non mancano caviltà per deviare e immagazzinare l’acqua piovana in eccesso. Al momento la strada misura 30 metri di lunghezza ed in futuro si punta a creare marciapiedi, parcheggi e strade con lo stesso procedimento di recupero.

Lunga durata, bassa manutenzione, evitando l’usura dell’asfalto con buche e allagamenti, riduzione dell’inquinamento ambientale, struttura flessibile, permeabile, tra i punti di forza del progetto… ottimi, considerando che al mondo ci sono 8 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica, per cui la materia prima non manca!