Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Livigno ospiterà il Villaggio Olimpico in una location da fiaba [FOTO]

“Abbiamo una grande opportunita’, un’occasione incredibile. E questa grande opportunita’ l’avranno, in particolare, i tanti giovanissimi presenti oggi in questa piazza affolatissima che, nel 2026, avranno vent’anni. Ma ora faremo festa per tutta la notte“. Lo ha detto l’assessore regionale ai Piccoli Comuni e alla Montagna, il valtellinese Massimo Sertori, esultando all’annuncio da Losanna (Svizzera) dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina. Davanti al maxi-schermo allestito nella centralissima piazza Garibaldi di Sondrio donne in costume tipico arrivate da diversi paesi della Valtellina, come il piccolo borgo di Bema (Sondrio), e centinaia di bambini delle associazioni sportive giunti da tutta la Valle, Aprica, Piateda, Bormio, ad aspettare e festeggiare con i grandi il verdetto.

“Questo risultato – afferma Elio Moretti, presidente dell’amministrazione provinciale di Sondrio – ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare ancora di piu’. E’ un risultato storico. Che ci permettera’ di mettere finalmente mano al miglioramento delle nostre infrastrutture, in particolare a quelle viabilistiche. Ora dobbiamo portare avanti cio’ che, a lungo, e’ stato un sogno nel cassetto“. Soddisfatto anche il sindaco del capoluogo della Valtellina, Marco Scaramellini: “Quando vogliamo ce la facciamo. Devo dire bravi a tutti coloro che hanno lavorato al dossier“.

Per l’assegnazione delle gare a 5 cerchi a Milano-Cortina, esulta pure il primo cittadino di Livigno. Oltre alle gare di snowboard e freestyle, Livigno(Sondrio) ospitera’ anche il Villaggio Olimpico per gli sciatori in gara anche sulla mitica pista Stelvio di Bormio. “Il nostro sogno è diventato realtà: grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, a livello nazionale e locale, oggi possiamo affermare con certezza che Livigno nel 2026 ospiterà le Olimpiadi Invernali.” – ha dichiarato il Sindaco di Livigno Damiano Bormolini. “Abbiamo lavorato tanto per tagliare questo traguardo e ne siamo orgogliosi. Festeggeremo, certo, senza perdere di vista l’obiettivo finale e con una ancora più forte determinazione e voglia di fare, di progettare e costruire.”

Oltre alle gare di Snowboard e Freestyle, il Piccolo Tibet ospiterà anche il Villaggio Olimpico. Accanto alla qualità delle piste e degli impianti già esistenti, sono stati anche l’occhio di riguardo alla sostenibilità e i progetti per lo smantellamento e il riutilizzo delle infrastrutture che verranno realizzate appositamente per i Giochi a orientare il Comitato Olimpico verso la conferma della candidatura italiana. “E’ una sfida che non ci fa paura, perché abbiamo già lavorato tanto per ottenere questa conferma e perché in fondo la ‘Livigno Olimpica’ è un traguardo scritto da sempre nel nostro DNA.” – conclude Bormolini.

“Con la sua apprezzata ski area e le tantissime iniziative a misura di sportivo, Livigno è senza dubbio la regina degli sport in alta quota sulle Alpi italiane. Qui sono nati tanti campioni italiani, è cresciuto il movimento azzurro del Freestyle e ogni anno accogliamo centinaia di atleti di fama internazionale. In un certo senso, possiamo affermare che la strada per Milano-Cortina 2026 per molti di loro inizia e si conclude proprio a Livigno, dove già si allenano con regolarità e dove completeranno anche la preparazione per l’appuntamento di Pechino 2022, che prevede diverse competizioni in altura.” – continua Luca Moretti, Presidente di APT Livigno. Per loro, e per i tanti turisti in cerca di una vacanza active senza rinunciare al lifestyle e al calore dell’ospitalità italiana, lavoriamo per offrire una destinazione sempre più accogliente, infrastrutture e servizi all’avanguardia. Le Olimpiadi Invernali del 2026 sono uno stimolo a proseguire su questa strada, consci dei riflettori che questo grande evento sportivo accenderà sul Piccolo Tibet e della grande opportunità che rappresenta per tutti i suoi operatori.”

“Penso di potere affermare, a nome di tanti miei colleghi, la soddisfazione e l’emozione di potere aspirare, tra qualche anno, a vivere una Olimpiade a casa, in Italia e sulle stesse piste dove ogni anno torniamo ad esercitarci.” – conclude Michela Moioli, medaglia d’oro di Snowboard cross nel 2018 a Pyeongchang entrata nel 2019 a fare parte del Livigno Team. “A Livigno ho trovato una seconda casa, oltre alle condizioni ideali per gli allenamenti in quota, fondamentali nel percorso con cui ci prepariamo ad affrontare gli appuntamenti cruciali della stagione agonistica. La decisione del CIO premia gli sforzi di un’amministrazione e di un team compatto e pieno di energie, spero di poterci tornare da protagonista anche nel 2026.”