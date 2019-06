Ondata di caldo africano, a rischio i record di tutti i tempi in Francia: domani previsti picchi di +44-46°C!

Siamo ormai nel pieno di questa ondata di caldo africano destinata ad entrare nella storia. In Germania è già caduto il primo record: nuova temperatura più alta registrata nel mese di giugno con i +38,6°C di Coschen. In Italia, il Brennero ha toccato i +31°C ieri, temperatura mai raggiunta prima al valico. Ma è la Francia, dove già sono state registrate 3 vittime, il focus di questa ondata di caldo estrema. Nelle zone meridionali del Paese, infatti, si prevedono temperature ben oltre i +40°C, con localmente punte di +44-46°C! I record di temperatura di tutti i tempi potrebbero essere infranti nelle prossime ore. Si tratta di un evento molto pericoloso, sia per il caldo estremo che mette in pericolo la vita umana sia per l’estremo pericolo di incendi.

Un blocco ad omega, centrato proprio sulla Francia tra oggi e domani, venerdì 28 giugno, supporta un caldo estremo sull’Europa centro-occidentale. Domani sarà fortunatamente l’ultimo giorno caratterizzato da caldo estremo ma ha tutto il potenziale per temperature record nelle parti meridionali del Paese. Domani al livello di 850hPa (circa 1.500 metri s.l.m.) in Francia ci saranno quasi +29-30°C, valori incredibilmente alti.

Quello che rende la giornata di domani un evento di caldo da record è la combinazione di una massa d’aria estremamente calda e venti settentrionali secchi, che si traducono in un’ulteriore massa d’aria calda con venti di Fohen dal Massiccio Centrale e dalle Montagne dell’Auvergne in Provenza e nella regione della Linguadoca-Rossiglione. Le previsioni dei venti vicino alla superficie indicano che i venti settentrionali-nordorientali saranno abbastanza forti nella Valle del Rodano, determinando venti di ricaduta verso la costa. Questo produrrà il potenziale per un caldo estremo e anche la pericolosa minaccia di incendi perché la massa d’aria sarà anche molto secca e con bassa umidità relativa.

I modelli GFS e ICON-EU indicano massime pomeridiane intorno ai +45°C, come potete vedere dalle mappe contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Questi valori avvicinerebbero senza dubbio il record di caldo di tutti i tempi (per tutta l’estate, non solo giugno) nell’area interessata e forse anche il record di caldo nazionale. I record per la Francia meridionale sono i seguenti:

Conqueyrac +44,1°C (12 agosto 2003)

(12 agosto 2003) Saint-Christol-lès-Alès +44,1°C (12 agosto 2003)

(12 agosto 2003) Tolosa +44°C (8 agosto 1923)

(8 agosto 1923) Entrecasteaux +43,9°C (7 luglio 1982)

(7 luglio 1982) Saint-Andiol +43,7°C (4 agosto 2003)

Anche il Nord Italia sta risentendo gli effetti di questa forte ondata di caldo. Già ieri Merano ha toccato i +40°C e tra oggi e domani potrebbero cadere diversi record storici, con temperature previste di oltre +40°C.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia