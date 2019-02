Nuova ondata di caldo in Australia per un inizio d’Autunno meteorologico shock: attesi oltre +40°C dopo l’Estate più rovente di sempre [FOTO e DATI]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Parti dell’Australia si stanno preparando per l’inizio d’autunno più caldo degli ultimi decenni a causa di un’altra intensa ondata di caldo che sta portando l’estate più calda mai registrata in molti stati. Gran parte del sud e del sud-est dell’Australia subirà il peggio del caldo nei prossimi giorni, con le temperature che supereranno i +40°C sia a Melbourne che ad Adelaide. Ieri, 27 febbraio, l’aeroporto di Kalgoorlie, nell’Australia occidentale, ha registrato +44,4°C e valori simili, se non più alti, sono attesi anche oggi. Se dovesse accadere, sarebbe il giorno di febbraio più caldo degli ultimi 80 anni presso lo scalo.

Oggi a Melbourne le temperature dovrebbero raggiungere +36°C e domani +37°C, segnando l’inizio dell’autunno meteorologico più caldo della città degli ultimi 30 anni. Il caldo intenso ha creato caos in alcune delle opzioni di trasporto della città, soprattutto nelle linee dei tram. Ad Adelaide, il Bureau of Meteorology (BoM) ha previsto temperature roventi fino a +37°C oggi e +40°C fino a domenica 3 marzo. Queste condizioni arrivano come parte della settimana più calda vissuta dalla città negli ultimi 10 anni, che sta mettendo fine all’estate più calda mai registrata nel sud dell’Australia e la più secca degli ultimi 33 anni. Parti interne dello stato di Victoria potrebbero essere raggiunte da condizioni ancora più calde, con la previsione di temperature fino a +39°C nel weekend. In Tasmania sono previste temperature di +35°C e +37°C nei prossimi due giorni.

Le alte temperature arrivano dopo un’allerta codice rosso emessa ad Adelaide all’inizio della settimana. Almeno 15 persone si sono arrese al caldo estremo nelle ultime 24 ore, cercando aiuto negli ospedali locali.

In altre parti dello stato, Brisbane dovrebbe avere condizioni calde per l’inizio dell’autunno, con +30°C previsti nel weekend e durante la prossima settimana. Sydney dovrebbe evitare gran parte del caldo che si svilupperà sul sud-est, con le temperature che raggiungeranno solo, si fa per dire, i +28°C nel weekend, prima di salire a +30°C e +32°C all’inizio della prossima settimana. Situazione simile anche a Canberra, che oggi dovrebbe raggiungere +31°C e +35°C all’inizio della settimana. Nel frattempo Perth dovrebbe iniziare l’autunno con +23°C domani mentre le temperature a Darwin, nel nord dell’Australia, resteranno intorno a +33°C.

Un anticiclone di blocco sul Mar di Tasman tra l’Australia e la Nuova Zelanda è responsabile del caldo intenso di questi giorni. I venti stanno portando l’aria calda dal deserto negli stati meridionali. Il rischio di incendi nel sud dell’Australia e in Tasmania è stato definito “molto alto” e “grave” in alcune località.

Ben Domesino, meteorologo di Weatherzone, ha dichiarato che l’estate 2018-2019 ha incluso i mesi di dicembre e gennaio più caldi mai registrati in Australia, durante i quale le temperature massime sono state di 2,41°C e 3,37°C superiori alla media. Gennaio 2019 è stato già confermato come il mese più caldo mai registrato in Australia. Il meteorologo Matt Bass ha dichiarato che il caldo è stato senza dubbio un segno del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici: “Sappiamo che c’è una tendenza di surriscaldamento che si è verificata e che è stata provata dalle statistiche sul clima. Avere l’estate più calda mai registrata corrisponde al modello di un maggior riscaldamento nel tempo, dà continuità alla tendenza che abbiamo visto e si aggiunge a quell’aumento storico”.

Bass ha aggiunto che la temperatura massima dell’estate è stata maggiore di 3,1°C rispetto alle medie a lungo termine, superando il record precedente di 2,87°C sopra la media dell’estate 2000-2001. Oltre 40 record di temperatura sono stati battuti nello stato il 24 gennaio scorso. Ma l’estate che sta per volgere al termine nell’emisfero australe ha infranto anche altri tipi di record nel sud dell’Australia. La giornata più calda mai registrata è stata il 24 gennaio, quando a Port Augusta ci sono stati +49,5°C. La piccola città di Noona, nel Nuovo Galles del Sud, ha infranto il record per la temperatura minima notturna più alta mai registrata, in una notte in cui i valori non sono mai scesi sotto i +39,5°C. A Cloncurry, nel Queensland, i residenti hanno resistito a 43 giorni di fila con oltre +40°C. Adelaide ha avuto la sua giornata più calda con +46,6°C e probabilmente l’estate più secca degli ultimi 20 anni con meno della metà delle precipitazioni medie.

Nel sud-est dell’Australia, 24 degli ultimi 29 anni hanno visto precipitazioni totali in autunno al di sotto della media 1961-1990. E ora il BoM conferma che ci sono “probabilità molto alte” che le condizioni rimangano calde e secche anche all’inizio dell’autunno 2019.