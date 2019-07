Meteo, nuova ondata di caldo africano arriva in Europa: temperature fino a +40°C, coinvolto anche il Nord Italia [MAPPE]

Previsioni Meteo – Dopo un periodo piuttosto dinamico e molto più freddo all’inizio di luglio, sta per prendere forma una brusca inversione di rotta. Per la prossima settimana, infatti, è probabile lo sviluppo di un’altra importante ondata di caldo quando una forte dorsale si stabilirà sull’Europa centro-occidentale. In alcune aree del continente, le temperature potrebbero tornare su valori di +35-40°C.

I modelli concordano sullo sviluppo di un’estesa dorsale la prossima settimana quando un sistema di alta pressione sulle Azzorre si rafforzerà e si unirà con una dorsale in rafforzamento e un associato anticiclone superficiale sull’Europa centrale. Da lunedì 22 luglio, la dorsale si intensifica sull’Europa centrale e occidentale mentre una profonda depressione risiede sul Nord Atlantico. Una forte avvezione calda si forma sull’Europa sudoccidentale e porterà condizioni molto più calde sui settori occidentali del continente fino all’inizio della prossima settimana, che si diffonderanno sull’Europa centrale verso il prossimo weekend.

Lunedì 22 e martedì 23 luglio

Una dorsale in rafforzamento è centrata su Francia e Benelux, determinando condizioni molto più calde sull’area. Quasi tutta Europa, ad eccezione dei settori orientali estremi e del Nord Atlantico, dovrebbero avere altezze geopotenziali superiori alla norma e quindi condizioni più calde della media. L’anomalia più alta è attesa su Francia, Benelux e Germania occidentale, in parte anche sulla Penisola Iberica.

Mercoledì 24 luglio

La forte ed estesa dorsale si espande gradualmente verso est-nordest sull’Europa centrale e settentrionale con un’anomalia termica ancora molto forte su Francia e Benelux, che si avvicinerà a 9-10°C sopra la norma. Dalla metà-fine di luglio, questo significa temperature pomeridiane massime di oltre +35°C in molte aree.

Venerdì 26 luglio

Verso il weekend, l’asse della dorsale dovrebbe spostarsi sull’Europa centrale, il che significa che il caldo si diffonderà anche sull’area alpina, sui Balcani e almeno sul Mediterraneo settentrionale così come verso la Scandinavia. Anche se le tendenze generali sono in buon accorso riguardo lo sviluppo dell’ondata di caldo, esistono alcune incertezze sull’intensità che assumerà in queste aree. Con condizioni piuttosto asciutte e la mancanza di avvezione di umidità, esiste il potenziale per un forte caldo secco.

Le temperature massime del modello GFS sulla Francia fino a metà della prossima settimana mostrano alcune aree avvicinarsi a +40°C o addirittura superare localmente tale soglia! Tuttavia, è previsto un caldo estremo con temperature pomeridiane ben oltre i +35°C. I meteogrammi per Parigi e Bruxelles indicano un’importante anomalia termica a 850hPa, con quasi 10°C sopra la media giornaliera normale per la metà di luglio in Francia. Altre tendenze suggeriscono che l’ondata di caldo probabilmente si estenderà anche fino agli ultimi giorni del mese.

MeteoWeb continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione di questa ondata di caldo sul continente. Con la siccità che si sta sviluppando in alcune aree, le condizioni sono favorevoli anche per pericolosi incendi.