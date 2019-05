Ondata di caldo record in Israele: divampano gli incendi, evacuate migliaia di persone [GALLERY]

E’ emergenza in Israele: l’ondata di caldo in corso favorisce gli incendi che divampano soprattutto nel centro del Paese e nella zona intorno a Gerusalemme. I primi focolai sono divampati ieri nella foresta di Ben-Shemen.

Decine di case sono state già distrutte dalle fiamme, costringendo all’evacuazione circa 3.500 persone.

Le autorità temono soprattutto i picchi di calore previsti per la giornata di oggi: nelle aree tra Gerusalemme e Tel Aviv la colonnina di mercurio potrebbe toccare i +43°C mentre nella zona Mar Morto e nella Valle del Giordano potrebbe arrivare fino a +48°C.

Vigili del fuoco sono accorsi da tutto il Paese e oggi dovrebbero arrivare aiuti da Italia, Grecia, Cipro e Croazia che hanno risposto all’appello del premier Benjamin Netanyahu.

Domani è atteso un calo delle temperature, che però dovrebbero mantenersi su livelli superiori alla media.