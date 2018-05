Ordine dei Medici di Napoli e provincia: in 1.500 per il giuramento di Ippocrate [GALLERY]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Ancora una volta il Giuramento di Ippocrate ha esaltato l’impegno di centinaia di giovani nell’apportare nuova linfa alla categoria. Stamane al Teatro Augusteo di Napoli sono stati 490 i medici e 70 gli odontoiatri che hanno prestato giuramento alla presenza, tra gli altri, del Governatore Vincenzo De Luca e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti. «Abbiamo aperto le porte – ha detto Scotti – per accogliere le nuove leve nella nostra grande famiglia professionale. Il nostro impegno sarà quello di essere presenti e di guidarli attraverso le difficoltà. Un comito che, come padre putativo, sento particolarmente. Anche per questo, sarò sempre pronto a battermi per difendere i medici da qualsiasi attacco».

Acclamato e sottolineato da sonori applausi dei 1.500 presenti anche l’intervento del Governatore Vincenzo De Luca.