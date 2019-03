Palermo: escursionista colto da malore, intervento del Soccorso Alpino a Pizzo Carbonara

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I tecnici della stazione Palermo-Madonie del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti ieri pomeriggio per soccorrere un escursionista colto da malore.

V. N., classe ’79, stava facendo una ciaspolata a Pizzo Carbonara con un gruppo di amici quando, giunto nei pressi di pizzo Scalonazzo, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi di ipotermia e crampi.

Cinque tecnici del SASS lo hanno repentinamente raggiunto e dopo aver prestato i primi soccorsi lo hanno caricato sulla speciale barella sked e trasportato, con non poca difficoltà dovuta all’abbondante neve fresca presente, per oltre 600 metri, utilizzando ancoraggi naturali, verso il punto carreggiabile più vicino. L’escursionista è stato poi trasportato in guardia medica a Piano Battaglia.