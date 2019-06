Panico a Pajeczno: uomo ubriaco invade le strade con un carro armato sovietico [FOTO]

La polizia della Polonia centrale ha dovuto rispondere ad una chiamata in tarda serata riguardo una questione che avrà fatto venire i brividi ai complottisti russofobi: un carro armato T-55 stava sfilando lungo una strada della città di Pajeczno. Quando la polizia è arrivata sul luogo nei giorni scorsi, ha trovato il carro armato dell’epoca sovietica parcheggiato come se nulla fosse su una strada centrale con i suoi due occupanti vicino, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Uno di loro era un uomo di 49 anni, ubriaco, che si era messo alla guida del mezzo.

È emerso che l’uomo era stato autorizzato a guidare il veicolo, ma solo per caricarlo e poi scaricarlo da un rimorchio sul quale avrebbe dovuto essere trasportato. Quindi l’uomo non poteva di certo andarsene in giro per le strade della città in piena notte a bordo di un carro armato come se nulla fosse e ancor prima, non doveva essere ubriaco mentre operava il veicolo militare da 45 tonnellate. E la situazione è solo peggiorata quando la polizia ha scoperto che il carro armato attualmente non aveva un’assicurazione per poter stare su strada. La polizia non ha potuto spostare il mezzo fino alle 5 del mattino circa, quando un ex soldato in grado di guidare un veicolo simile li ha aiutati a caricarlo su un carro attrezzi.

Tutta la vicenda ha avuto origine quando il veicolo militare veniva trasportato su un rimorchio, che però era danneggiato. Per ripararlo, il carro armato era stato scaricato dal rimorchio per un breve periodo di tempo ed è stato in quel momento che il 49enne ha avuto la geniale idea di farsi un giro in città. L’uomo è stato poi preso in custodia dalla polizia e interrogato. Rischia due anni in prigione per guida in stato di ebbrezza e una sentenza ancora più dura: fino a 8 anni per aver creato una situazione pericolosa, nonostante fortunatamente non ci sono state notizie di cose distrutte o travolte dal mezzo.