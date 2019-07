Panico e traffico bloccato a Roma: guida turistica minaccia di buttarsi dal Colosseo [GALLERY]

Panico e traffico bloccato al Colosseo dove un uomo, una guida turistica, ha protestato arrampicato al monumento, contro una delibera del Campidoglio.

Un atto dimostrativo durato circa un’ora e mezza quello di Franco, che ha minacciato il suicidio per dire “no” al nuovo regolamento di Polizia urbana della Capitale in vigore da alcuni giorni.

In via dei Fori Imperiali presenti poliziotti, carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autoscala.

Le forze dell’ordine hanno tentato a lungo di convincerlo a scendere, finché l’uomo non ha deciso di desistere.