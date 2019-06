Migliaia in fuga in Papua Nuova Guinea: erutta il vulcano Ulawun, tra i più pericolosi al mondo [GALLERY]

Migliaia di persone in Papua Nuova Guinea orientale hanno abbandonato loro case a causa dell’eruzione del vulcano Ulawun, tra i più pericolosi del mondo.

Il vulcano, situato nel Nord dell’isola, ha generato emissioni di lava e una densa colonna di fumo.

La compagnia aerea nazionale Air Niugini ha annullato fino a nuovo ordine tutti i voli per l’aeroporto di Kimbe, la capitale della provincia, mentre il Darwin’s Australian Volcanic Ash Observing Center ha emesso un allarme “rosso” per le compagnie aeree internazionali.

Il vulcano Ulawun (2.334 metri), situato nell’isola della Nuova Britannia nell’arcipelago di Bismarck, è uno dei 16 “Vulcani del Decennio” identificati dall’ONU come meritevoli di ricerche speciali, a causa dei rischi di eruzioni violente.

La Papuasia si trova sulla cosiddetta “Cintura di fuoco del Pacifico” dove si registra una intensa attività vulcanica e sismica.