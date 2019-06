Papua Nuova Guinea, FOCUS sull’eruzione del vulcano Ulawun: colonna di cenere alta 15km e flussi di lava [FOTO e VIDEO]

Oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo l’eruzione di un vulcano in una remota parte della West New Britain della Papua Nuova Guinea che ha ricoperto la loro città di cenere. I racconti dei testimoni sui social network illustrano una grande colonna di fumo nero e lava sgorgata dal cratere del vulcano Ulawun, noto per essere una dei più pericolosi del mondo.

Le immagini satellitari mostrano una grande nube circolare che indica che si tratta molto probabilmente di un’eruzione sub-pliana, la prima nel mondo dopo quella di Calbuco, in Cile, del 2015. La nube, che si è alzata fino a 13-15km, ha acquisito la forma ad ombrello, che ha raggiunto un diametro di ben 150km.

L’attività vulcanica è iniziata intorno alle 7 del mattino (ora locale) di ieri, con tremori e boom uditi per tutto il giorno. Poi l’allerta eruzione e la richiesta di evacuazione, rallentata dalla mancanza di veicoli. Il leader di una comunità ha dichiarato al Papua New Guinea Post Courier che solo 5 veicoli hanno lavorato non-stop per trasportare le persone lontano dalla zona di pericolo. Secondo il residente Chris Lagisa, le persone sono state radunate in una chiesa per poi essere trasportate a bordo di camion. A causa di cenere e flussi di lava, la comunità locale è stata costretta a spostarsi a circa 20-30km dalla base della montagna.

Secondo Lagisa, il vulcano è stato monitorato tutta la notte, ma finora fortunatamente non ci sono notizie di vittime o danni alle case. L’allerta evacuazione dovrebbe durare circa una settimana, ma l’eruzione sembra aver già iniziato a disperdersi. “È iniziata e si è calmata in 24 ore, il che è insolito perché normalmente continuerebbe per 4-7 giorni prima di calmarsi”, ha aggiunto Lagisa. Le emissioni di cenere erano state precedute da un aumento dell’attività sismica.

Nella vicina Kimbe, la cenere ha superato i 13km nel cielo, secondo il Bureau of Meteorology dell’Australia, trasformando il giorno in notte e iniziando poi a cedere su auto e case. “Parti della colonna eruttiva sono collassate, inviando blocchi e flussi di cenere sui suoi versanti”, ha detto Steve Saunders del Rabaul Volcano Observatory. Nel vicino Hoskins Airport sono stati cancellati tutti i voli fino a nuovo ordine dopo l’allerta rossa emessa dal Darwin Volcanic Ash Advisory per le compagnie aeree mentre la lava ha interrotto la New Britain Highway in 3 punti diversi, secondo i media locali. Come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto e dal video in fondo, la pilota Eroli Tamara ha catturato le immagini della colonna che si alzava nel cielo: “La parte superiore della nube di cenere sembrava estendersi ben oltre i 10-12km”, ha dichiarato alla ABC.

L’Ulawun, noto anche come “Il Padre”, con i suoi 2.334 metri è il vulcano più alto e più ripido della Papua Nuova Guinea ed è considerato come uno dei 6 vulcani ad alto rischio del Paese, secondo il Papua New Guinea Geological Survey. Nonostante periodicamente abbia prodotto piccole eruzioni negli ultimi decenni, le ultime eruzioni di questa portata si sono verificate nel settembre del 2000 e nel maggio del 2001. Migliaia di persone vivono all’ombra del vulcano Ulawun, nonostante sia uno dei più attivi del Paese.

La Papua Nuova Guinea si trova sull’Anello di Fuoco del Pacifico, teatro di intensa attività vulcanica e sismica. Nel 1994, la città di Rabaul è stata devastata da una doppia eruzione del vulcano Tavurvur.