Parco archeologico Naxos Taormina, obiettivo accoglienza: restyling della comunicazione

Nell’ottica di una migliore valorizzazione il Parco archeologico Naxos Taormina si attrezza con una nuova segnaletica che accoppia all’eleganza del desing e dei materiali, l’immediatezza e la chiarezza dei contenuti che si vogliono veicolare. Su pannelli traforati in acciaio zincato e verniciato a fuoco con polveri epossidiche color rame, si inseriscono perfettamente nei vari spazi del monumento supportando di volta in volta scritte e indicazioni direzionali bilingue. Il visitatore può così agevolmente avere immediate informazioni su orari, costi, servizi disponibili ed esplorare le varie zone del Teatro scoprendo nuovi scorci paesaggistici per un’esperienza sempre più coinvolgente ed integrante. La progettazione esecutiva su indicazione del Parco archeologico di Naxos Taormina è stata redatta dallo studio TRA di Torino e realizzata dalla ditta ADITUS concessionaria dei servizi aggiuntivi (art.117 del D.lgs 42/2004).

Work in progress l’area archeologica di Naxos, il Museo e Castello di Schisò.