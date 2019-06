Il doodle di Google per celebrare il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa [GALLERY]

Google celebra oggi, 30 Giugno 2019, il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa con un bellissimo Doodle visibile nelle Filippine, nel Regno Unito, in Irlanda, Islanda e in Israele, nel giorno del 20° anniversario dell’inserimento del Parco nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Il parco si trova sull’isola di Palawan, nelle Filippine, ed è oggi una delle più ambite mete turistiche per gli amanti della natura, delle grotte e dei fiumi sotterranei. Dal 2012 è anche una delle nuove sette meraviglie naturali del mondo.