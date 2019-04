Parigi, incendio divora Notre Dame: crolla la guglia, simbolo della Cattedrale [FOTO e VIDEO LIVE]

E’ crollata, in fiamme, la parte superiore della guglia di Notre-Dame, simbolo della città di Parigi. L’incendio di Notre-Dame aumenta di intensità con il passare dei minuti. I parigini si uniscono ai turisti sul Lungosenna da cui si puo’ vedere l’incendio in corso e seguono con il fiato sospeso la vicenda. I pompieri sono sulle scale e tentano di intervenire dall’alto per domare le fiamme.

Brucia la Cattedrale di Notre Dame a Parigi

Un incendio si è sviluppato a Parigi, nella Cattedrale di Notre Dame: del fumo bianco fuoriesce infatti dalla Chiesa. Lo confermano i Vigili del Fuoco francesi e svariati utenti sui social. Le fiamme sono alte e l’incendio sembra abbastanza consistente. Nella Cattedrale erano in corso lavori di restauro. Secondo le prime indicazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro.

L’evacuazione è in corso, un ampio perimetro di sicurezza e’ stato disposto dalle forze di sicurezza. I pompieri, che stanno intervenendo sulla cattedrale di Notre-Dame in fiamme, confermano l’incendio è “probabilmente” legato ai lavori di ristrutturazione in corso.

“Un terribile incendio e’ in corso alla cattedrale di Notre-Dame de Paris. I pompieri di Parigi stanno tentando di domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto in stretto contatto con la diocesi di Parigi. Invito tutte e tutti a rispettare il perimetro di sicurezza”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.

Seguiranno aggiornamenti live.